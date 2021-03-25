banner4035

Silivri E.C.A ana bayisi Yıldırımlar Yapı yeni showroomu ile hizmete başladı

Dünyaca ünlü yerli üretim yapan bir firma olan E.C.A’nın 20 yıldır ana bayisi olan Yıldırımlar Yapı bünyesinde Trakya'nın en büyük mağazasını güncelleyerek hizmet vermeye başladı.

İnşaat, Tesisat, Doğalgaz, Isı ve Sulama Sitemlerinde bölgesinde güvenilir ve tecrübeli bir firma olan Yıldırımlar Yapı malzeme tedarikinden proje uygulamaya kadar her alanda hizmet veriyor. Ana bayi olarak dünyaca ünlü firmanın ürünlerini indirim ve fırsatlarla müşteriyle buluşturan Yıldırımlar Yapı, doğalgaz tesisatı, proje ve uygulama işlemlerinde de vatandaşların tercihi oluyor.  Piri Mehmet Paşa Mah. Ahmet Öney Sokak’ta hizmet veren Yıldırımlar Yapı’ya www.yildirimlaryapi.net adresinden ve 0212 727 44 60 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 17:12
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841