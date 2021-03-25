Silivri E.C.A ana bayisi Yıldırımlar Yapı yeni showroomu ile hizmete başladı

İnşaat, Tesisat, Doğalgaz, Isı ve Sulama Sitemlerinde bölgesinde güvenilir ve tecrübeli bir firma olan Yıldırımlar Yapı malzeme tedarikinden proje uygulamaya kadar her alanda hizmet veriyor. Ana bayi olarak dünyaca ünlü firmanın ürünlerini indirim ve fırsatlarla müşteriyle buluşturan Yıldırımlar Yapı, doğalgaz tesisatı, proje ve uygulama işlemlerinde de vatandaşların tercihi oluyor. Piri Mehmet Paşa Mah. Ahmet Öney Sokak’ta hizmet veren Yıldırımlar Yapı’ya www.yildirimlaryapi.net adresinden ve 0212 727 44 60 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 17:12