Sofranıza Layık En Sevilen Pilav Çeşitleri

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri pilav çeşitleridir. Pilav dendiğinde akla hemen pirinç kullanılarak hazırlanan ve içerisinde şehriyenin de bulunduğu geleneksel pilav tarifleri geliyor. Oysa çok daha farklı tarifleri deneyebilir ve birbirinden lezzetli pilav çeşitlerini kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte sizin için birkaç örnek!

Firik Pilavı

Hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hem de Doğu Akdeniz'de sıklıkla tüketilen firik pilavı bambaşka bir lezzete sahip olan pilav çeşitlerinden biridir. Firik bulguru kullanılarak hazırlanan bu pilav bulgur lezzetinden hoşlananları kendine hayran bırakıyor. Sofranızı yepyeni pilav çeşitleri ile buluşturmak için mutlaka denemenizi tavsiye ettiğimiz lezzetlerin başında firik pilavı geliyor. Ünü sınırları aşmış olan bu pilavdan kendinizi ve ailenizi mahrum bırakmayın!

Tereyağlı Pilav

Tereyağının en çok yakıştığı yemeklerden biri olan geleneksel pirinç pilavı aklınıza gelebilecek tüm sulu yemeklerin yanına son derece yakışan bir lezzettir. Özellikle kuru fasulyenin olmazsa olmazlarından biri haline gelen pilav tarifi için rotanızı hemen Yemek.com adresine çevirin. Çünkü bu siteye tıkladığınızda tane tane dökülen ve lezzeti ile tadına bakan herkesi kendine hayran bırakacak olan şehriyeli ve tereyağlı pirinç pilavı tarifine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Mercimekli Soğanlı Pilav

Bu pilav tarifinde pirinç değil bulgur kullanmanız gerekiyor. Mercimekli ve soğanlı pilav muhteşem bir lezzet şölenine dönüştü için tek başına bir ana yemek olarak bile tüketilebilir. İçerisine kuru soğan parçaları ve haşlanmış mercimek giren, az miktarda bulgur kullanarak bu lezzetlerin harmanlanması sağlayacağınız mercimekli soğanlı pilav tarifine dilerseniz mantar parçaları da ekleyebilir. Hatta sevdiğiniz diğer lezzetlerden de az miktarda ilave etme şansınız mevcut.

Domatesli Pilav

Kıvamını tutturmanın biraz daha zor olduğu ancak tadına bakanların bir daha asla vazgeçemediği domatesli pilav yılın her mevsiminde tüketilebilen yemek çeşitlerinden biridir. Domatesin suyunu çekerek düşen pirinçler bambaşka bir lezzete dönüşebiliyor. Domatesli pilav tarifine ulaşmak için de rotanızı hemen yemek.com adresine çevirmeniz yeterli olacak. Bu arada sitede çok daha farklı pilav tariflerinin de olduğu tüyosunu aktaralım. Tüyoyu vermek bizden, kolları sıvayıp mutfağa girmek ve bu lezzetleri denemek sizden!