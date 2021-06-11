Soyunma dolabı nerelerde tercih edilir?

Fabrikalar da, şantiyeler de, okullar da genellikle çelik dolap görmüşsünüzdür. Bu ürünler madeni eşyalar olması nedeniyle yoğun bir şekilde tercih edilir. Çelik eşya ürünler arasında en çok tercih edilen modellerdir. Bunun nedeni demirden üretilmesinden kaynaklanır. Demir dolaplar , ahşaptan imal edilen ürünlere kıyasla madeni eşya olması nedeniyle çok daha uzun ömürlüdür. Genelde DKP saçtan imal edilen ürünler günümüzde oldukça popülerdir. Metal saç , madeni bir hammaddedir. Ve üretilen ürünler de çelik eşya olarak kullanılmaktadır. Çalışma alanlarında genellikle soyunma dolabı kullanılır. Güncel metal personel soyunma dolapları modelleri için yandaki bağlantıya tıklayınız. Metal dolapların içerisinde personel giyinme dolapları en tercih edilen ürünlerdir. Özellikle 6’lı soyunma dolabı ve 4’lü soyunma dolabı gibi modeller fabrikaların vazgeçilmez ürünleridir.

Klasör dolabı olarak da kullanılan kartoteks dolaplarında merkezi kilit sistemi bulunmaktadır. Çekmeceli kilitli dosya dolapları teleskopik raylı veya rulmanlı tip olarak üretilebilir. En çok tercih edilen model ise 4 çekmeceli askılı dosya dolabı olmaktadır. Renk olarak genelde açık gri renk standarttır. Klasör ve evraklar ofislerde kilitli bir dolap içerisinde saklanmalıdır. Bunun nedeni daha iyi bir çalışma ortamı sağlanması ve arşiv dosyalarının , önemli evrakların kaybolmasının önlenmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda can kurtarıcı ürün olan çelik dosya dolabı modeli devreye girmektedir. Genellikle 3 adet standart modeli içinde barındırmaktadır. Kilitli dosya dolapları içerisinde yükseklik ayarı bulunan raflar mevcuttur. İstenilen yüksekliğe göre ayarlanmaktadır.olarak da kullanılan kartoteks dolaplarında merkezi kilit sistemi bulunmaktadır. Çekmeceli kilitli dosya dolapları teleskopik raylı veya rulmanlı tip olarak üretilebilir. En çok tercih edilen model ise 4 çekmeceli askılı dosya dolabı olmaktadır. Renk olarak genelde açık gri renk standarttır.

Fabrika tipi üretimin ve sanayinin olduğu ortamlarda genelde çalışma tezgahı modelleri yaygın olarak kullanılır. Üzerinde iş yapabilme imkanı sağlayan bu dolaplar son derece işlevseldir. Profil metalden üretilir ve uzun seneler boyunca kullanıma uygundur. Metal dkp sac sayesinde yanmaz. Çelik çalışma tezgahlarının yanına ek olarak tekerlekli ve iş yerinde mobil kullanıma uygun olan takım arabası modelleri de kullanılır. Çekmece sayısına bağlı olarak fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Piyasada bir çok çelik dolap imalatçısı firma mevcuttur. Fakat bütçenize göre en kaliteli ürünleri satın almanız sizin açınızdan oldukça mantıklıdır. 1973 yılından beri metal dolap üretimi yapan Engin Metal Çelik Eşya firması ile iletişime geçerek ofisiniz için gerekli olan demir dolapları temin edebilirsiniz.