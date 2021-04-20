Su İzolasyonu İle Yapıların Ömrünü Uzatabilirsiniz

Yapılar deformasyona neden olabilen bazı kuvvetlere maruz kalabilme olasılıklarına karşı basınca dayanıklı olarak inşa edilirler. Yapılarda beton ve donatılar olmak üzere iki adet yük kaldırıcı sistem bulunur. Basınca dayanma kuvveti yüksek olan binalar uzama, esneme ve bükülme kuvvetlerine maruz kaldıklarında keskin kırılımlar sonucunda deformasyona uğrayabilirler. Bu durumdan kaynaklanan bütünlük bozulması nedeniyle penetrasyon kolaylaşır. Bütünlüğü bozulmuş olan yapıya suyun penetrasyonunun engellenemediği durumlarda penetre olan su betonda deformasyona, donatıda da korozyona sebep olabilir. Bunun doğal bir sonucu olarak iskeletin taşıyabileceği yükün kapasitesinde azalma meydana gelir. İskeletin taşıma gücünün azaldığı binaların, deprem gibi sismik hareketler sonucunda yıkılma riski artar. Ayrıca penetre olan su, bazı bakteriler ve mantarlar için de taşıyıcı ve bir beslenme kaynağı görevi üstlendiğinden insanlar için konforlu yaşam alanını tehdit eder bir hale gelebilir.

Herhangi bir yapının suya dayanıklı hale getirilmesi ve suyun zararlı etkilerine karşı korunmasının sağlanması amacına yönelik olarak yapılan işlemlere su izolasyon uygulamaları denilir. Su yalıtım uygulamaları sayesinde, uygulamanın yapıldığı alan su girişine karşı korunduğu gibi suyun oluşturabileceği tahribat da önlenmiş olur.

Başarılı İzolasyon Uygulamaları İçin Doğru ve Kaliteli Malzeme Seçmelisiniz

Su yalıtım malzemeleri, kullanım alanının çeşitliği ile orantılı olarak oldukça geniş bir yelpazede üretilir. Bu nedenle su yalıtım malzemeleri seçimi esnasında titizlikle hareket edilmeli ve uygulamanın yapılacak olduğu alanda en yüksek verimi sağlama kapasitesi olan doğru su yalıtım malzemeleri alınmalıdır. Aksi takdirde su yalıtım uygulamaları, doğru ve etkili su yalıtım malzemeleri kullanılmasına bağlı olarak uygulamanın amaçladığı korumayı sağlayamaz. Özellikle temeller ve ıslak zeminler su yalıtım uygulamalarının en dikkatli yapılması gereken alanlar olarak kabul edilmektedirler.

Dünya genelinde kalitesi tescilli bir marka olan Protan su yalıtım ve çatı izolasyon uygulamaları kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleri ile kullanıcılara pek çok çözüm önerisi sunar. Protan Turkey tarafından üretilen sentetik malzemeler (PVC, FPO-TPO), ısıl işlemden geçirilmesinin ardından yeniden kullanılabilse de; Termoset türü malzemeler (EPDM) ise üretimlerinin ardından herhangi bir işlem ile yeniden kullanılamamaktadırlar.

Protan SE PVC örtüler; atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına karşı dayanıklılığı ile ön plandadırlar. Polyester taşıyıcılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen PVC esaslı su yalıtım membranları; hafif metal çatılarda, beton çatılarda, bahçe teras çatılarda su yalıtımının sağlanabilmesi için kullanılabilirler.

Protan EX PVC örtüler de Protan SE PVC örtüler gibi atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Protan EX PVC su membranları; polyester taşıyıcılı, geotekstil keçe laminasyonlu olup panel üretimi başta gelmek üzere hafif metal çatılarda, dere ve parapet yalıtımlarında ve renovasyon uygulamalarında kullanılabilen yalıtım ürünleridir.

Protan BA ve Protan BAT PVC örtüler yapıların temel bohçalamalarında ve üstü kapanan su yalıtımı detaylarında kullanılabilir. UV dayanımsız, taşıyıcısız homojen ya da sinyal tabakalı PVC esaslı su yalıtım membranı olarak son derece etkili bir uygulama yapılmasına imkan vermektedirler.

Protan Flexiground T Protan TG PVC örtüler; su toplama havuzlarında, yapay göletlerde, su kanallarında ve çatı parapetlerinde diğer bir deyişle UV’e açık alanların su yalıtım detaylarında kullanılabilen yalıtım malzemeleridir. UV dayanımlı taşıyıcısız ve taşıyıcılı homojen PVC esaslı su yalıtım membranı olan Protan Flexiground T Protan TG ürünleri gölet membranı olarak da bilinirler.

Protan Turkey kalitesi ile geniş bir yelpazede sunulan membranlardan biri olan Protan Aqua Blue PVC örtüler; kapalı içme suyu, yangın ve kullanım suyu depolarının su yalıtımı detaylarında kullanılır. Malzeme yüzeyinde bakteri gelişimini engelleyen antibakteriyel bir katkı vardır. Protan Aqua Blue, UV dayanımsız, taşıyıcısız mavi renkli homojen PVC esaslı su yalıtım membranı olma özelliğine sahiptir.

Protan Dünya Genelinde Kalitesi Tescillenmiş Bir Marka Olmanın Gururunu Taşıyor

Protan Turkey tüm çatı tiplerine yönelik kaliteli membran üretimi yaparken benimsediği müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutan hizmet anlayışı ve yüksek kalitedeki yenilikçi ürünleri ile sektörün önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Protan’ın en büyük iş alanı çatılar ve membranlardır. Protan hem açık hem korumalı çatılara yönelik olarak eksiksiz, kişiye özel sistemlerin ve çözümlerin tedarikçisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Protan Türkiye’nin web sitesini ziyaret etmek için: https://protanturkey.com/

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 18:12