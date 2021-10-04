Tesettür Tulum Abiye Modelleri Zülays'ta

Tek Parça Tesettür Tulum Modelleri

Pek çok kıyafeti, pantolon ya da etek fark etmeksizin mutlaka üzerine uyumlu tunikler, tişört ve ya gömleklerle kombinlemek zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Oysa tulum tesettür kıyafetlerin tek parça oluşu, renk ve kemer detayları, özellikle genç kesime hitap edişi, seçimlerimize alternatif oluşturmaya, hatta gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya başladı.

Hemen her kadının, genç tesettür tulum modelleri arasından kendi tarzına uygun olanıyla, bir eşarp ya da altına giyeceği bir ayakkabı ile kombin yapabilir olması, Zülays’ın genç tesettür tulum koleksiyonunun, modern çizgideki tulum tesettür modellerin tercih edilme sebebi oluyor.

Canlı renk seçenekleriyle cıvıltısını dışarı yansıtan genç hanımların, genelde tercihi açık renkler, şeftali tonları ya da çiçek desenli renkler olurken, belli bir yaşa ulaşmış ya da olgunluğunu kıyafetleriyle dışa vuran hanımların tercihi ise daha koyu renkler oluyor.

Çalışma hayatında da tercih edebileceğiniz tulum tesettür modeller arasında, kendinden kemerli tulum modeller ya da pileli tulum modellerin çeşitli renkleri gününüzü şık, aynı zamanda konforlu bir kıyafet ile geçirmenize yardımcı oluyor.

Rengârenk Tesettür Tulumlar Zülays’da!

Üzerimizde taşıdığımız kıyafetlerin rahatlığı, günlük konforumuzu ve hatta ruh halimizi etkileyen unsurlardır. Eğer kıyafetinizin içinde huzursuz, mutsuzsanız; rahat edemiyor ya da kendinize yakıştırmamışsanız, bu durum, o günkü ruh halinizi ve iş performansınızı etkileyen bir duruma dönüşüyor.

Oysa Zülays’ın kullandığı kumaştan tutun da renk seçimine, tesettür tulum abiye tarzından spor tesettür tuluma kadar pek çok seçenekle sizi buluşturması, yanlış kıyafet seçiminden kaynaklı yaşadığınız huzursuzluğu ortadan kaldırdığı gibi rahatlığı ve şıklığı aynı kıyafet üzerinde yakalayabilmenize imkân veriyor.

Kaliteli Kumaşlar Şık Tasarımlarla Zülays’da Buluşuyor

Tesettür giyim üreticileri, kullandığı kumaşa, ürettiği modellere itina göstererek, giyindiğiniz kıyafette rahat olmanızın imkânını sağlıyor. Tesettür kıyafetlerde kıyafetin duruşu, üzerinize yapışmaması dikkate alınarak, çoğunlukla krep, teri koton, aerobin, şifon gibi kumaşlar tercih edilmektedir. Zülays ise tesettür giyimde en fazla tercih edilen aerobin ve şifon kumaşları kullanmayı tercih ediyor.

Aerobin kumaşın iç göstermeyişi ve astarsız kullanımı ile en çok tercih edilen kumaş olmasını sağlıyor. Zülays aerobin kumaş ile ürettiği genç tesettür tulum kıyafetlerin astarsız, üzerine yapışmadan kullanabilir olmasını sağlıyor.

Ayrıca aerobin kumaşın, kolay kolay kırışmaması ve böylece ütüleme zahmetinden sizi kurtarması, renkleri canlı göstermesi Zülays’ın neden bu kumaşı kullanmayı tercih ettiğini açıklıyor sanırım.

Şifon ile üretilen tesettür tulumların rahatlığı, efil efil ferahlığı, astarlı oluşu ile hem yaz hem bahar aylarında kullanımını sağlıyor olması sebebi ile yazın gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Ayrıca şifonun dökümlü yapısı ise sizlere hareket özgürlüğü sunuyor.

Kemerli düz tulumların siyahından şeftali rengine, pileli tulumun mürdümün vurucu rengine dek pek çok renk ve modellerle Zülays, tesettür kıyafetlerde ufkunuzu açıyor.