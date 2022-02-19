Uluay Çeviri ile Çeviride Uluslararası Standartları Yakalayın

Farklı diller konuşan toplumların ve kişilerin aralarında her geçen gün daha fazla iletişim olması çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Sözlü ve yazılı çeviri kişiler ve toplumlar arasında iletişimin sağlanmasında mihenk taşıdır. Bununla birlikte birçok farklı alt türü olan çeviri, profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi gereken son derece önemli bir hizmet alanıdır. Özellikle özel uzmanlık gerektiren tıbbi tercüme, hukuki tercüme ve teknik tercüme gibi alanlarda mutlaka yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip çevirmenlerle çalışılması tercih edilmelidir. Altyazı çevirisi gibi son dönemlerde popülaritesi artan çeviri türlerinde de özel uzmanlık gerektiren çeviri türlerinde de Uluay Çeviri uzman isimlerden oluşan profesyonel çevirmen kadrosu ile hizmet vererek sektörünün önde gelen isimleri arasında yer almaktadır.

Altyazı çevirisi; çoğunlukla dizi, film, belgesel, televizyon programları ve dijital platformlardaki videolarda yer alan diyalogların yazıya dökülerek hedef dile ya da dillere çevrilmesi sürecidir. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda alt yazı çevirisi hizmetine duyulan ihtiyaç ve verilen önem de aynı hızla artmaktadır.

Altyazı çevirisi doğrudan kaynak dilden hedef dile yapılabileceği gibi tamamen farlı amaçlara yönelik olarak da uygulanabilir ve kaynak dilde alt yazı da hazırlanabilir. Bu uygulama genellikle duyma engelli kişilere yönelik olarak gerçekleştirilir. Duyma engelli kişilere yönelik olarak kaynak dilde alt yazı hazırlandığı durumlarda çığlık, kapı çalınması, korna ya da telefon sesi gibi efektler de mutlaka alt yazı ile belirtilmelidir.

Altyazı çevirisi sırasında çevirmenin dikkat etmesi gereken bazı çok önemli noktalar vardır. Bunların başında cümle uzunluklarının seyircinin rahatlıkla takip edebileceği uzunlukta olması gelir. Aynı zamanda çevirmen seyircinin ekranda beliren cümleleri okuma süresini de göz önünde bulundurmalıdır. Altyazı çevirisi hizmetinde genellikle cümlelerin ekranda en az 1 saniye ve en fazla 7 saniye kalması standardına uyulur. Cümlelerin uzunluğu 2 satırdan fazla olmamalı, uzun olmayan cümlelerin iki satır şeklinde çevrilmemesine özen gösterilmelidir. Böylece izleyicinin gözünün yorulması engellenebilir. Eğer cümle uzunsa ve iki satıra bölünmesi gerekiyorsa üst satırın uzunluğunun alt satırın uzunluğundan kısa olması sağlanmalı ve bu sayede estetik bir görünüm elde edilmelidir. Aynı zamanda okuma kalitesi artırılarak izleyiciye kesintisiz bir seyir keyfi sağlanabilir.

Kaliteli Altyazı Çevirisi İzleyicinin Seyir Zevkini Artırır

Alt yazı çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta yazı stili ve boyutlarıdır. Arial ve Times New Roman, alt yazı çevirilerinde en sık kullanılan yazı stilleridir. Ekranda beliren cümlelerdeki toplam karakter sayısının 37 ile 42 karakter arasında değişmesi ancak 41 karakteri aşmaması gerekir. Diğer yandan karakter sayısının, boyutunun ve yazı stilinin okumayı kolaylaştıran unsurlar arasında yer aldığı alt yazı çevirisi sırasında unutulmamalıdır. Noktalama işaretlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılması sayesinde kaliteli bir çeviriden söz edilmesi ve anlamın doğru şekilde oluşması mümkün olabilir.

Altyazı çevirisi sayesinde belgesel, dizi, film ve diğer video içeriklerine farklı dil seçenekleri de eklenebilir. Bunun doğal bir sonucu olarak izleyicilerin söz konusu videoyu diledikleri alt yazı seçenekleriyle izlemeleri mümkündür. Alt yazı çevirisi sürecine başlanmadan önce çevirmen ilk olarak çeviri konusu videodaki konuşma ve ekran yazısı gibi içeriklerin tamamını yazıya döker. Daha sonra yazıya döktüğü metinlerin çevirisini gerçekleştirir. Çevirinin tamamlanmasından sonra videodaki diyalogları ve konuşmaları zaman aralıklarıyla uyumlu olacak şekilde videoyla senkronize ederek alt yazı dosyasını oluşturur. Alt yazıda herhangi bir senkronizasyon sorunu yaşanmaması için alt yazı dosyası videoya gömüldükten sonra test edilmelidir.

Medikal Çeviri Bu Alanda Uzman Çevirmenler Tarafından Yapılmalıdır

Tıp alanındaki birçok farklı ihtiyacın karşılanmasını sağlayan medikal çeviri, özel uzmanlık gerektiren bir tercüme türü olarak ön plana çıkar. Medikal çeviri tıbbi gelişmelerin dünya genelinde paylaşılmasını, tıbbi cihazların farklı coğrafyalarda kullanılmasını ve daha birçok farklı avantajı sağlaması nedeniyle oldukça önemli bir rol üstlenir. Bunun yanı sıra bireysel olarak alınacak sağlık hizmetlerinde de medikal çeviri hizmetlerine sıklıkla ihtiyaç duyulur.

En zor çeviri türlerinden biri olan medikal çeviri süreci titizlikle gerçekleştirilmelidir. Medikal çeviri hizmeti veren çevirmen, hedef metinde anlam belirsizlikleri ve hata olmamasına maksimum düzeyde özen göstermelidir. Oldukça karışık yapıda olan medikal metinlerin kendilerine has bir üslubu vardır. Bu yüzden medikal çeviri hizmeti veren çevirmen için çeviri sürecinin ilk adımı metni özümsemek olmalıdır. Çevirmen metnin üslubunu tamamen benimsediği takdirde kaynak metindeki üslubu hedef metne en doğru şekilde aktarmayı başarabilir.

Medikal çeviride yapılacak en küçük bir hata dahi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu yüzden en zor çeviri türlerinden biri olarak kabul edilen medikal çeviri aynı zamanda çevirmenin de çok büyük bir sorumluluk taşımasına neden olur. Epikriz raporları, medikal materyallerin kullanım kılavuzları, test sonuçları, projeler, tıbbi makaleler, doktor raporları, ilaç prospektüsleri, reçeteler, medikal patentler ve tezler en çok talep gören medikal çeviri türleri arasında sayılır.