Üreten Kadınlar Pazarı açıldı

Üreten Kadınlar Pazarı yönetimi olarak sizlere güzel haberlerimiz var. Hemen sıralayım;

Tüm kadınlar el emeği ile göz nuru ürünleri üretiyoruz. Üretilen bu ürünlerin pazarlamasını ve satışını sağlayacak yeni bir kanal daha oluşturduk.

Çünkü üreten kadınların büyük bir bölümü, ürettikleri ürünlerin kendilerine gelir sağlayabilmesi için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir. Amacımız birbirimize biraz daha fazla destek olmak ve yol açmak, bu sebeple “Üreten Kadınlar Pazarı”nı daha profesyonel hale getirmek, grup üyelerimize daha fazla imkân sunmak için ekip arkadaşlarımızla sürekli beyin fırtınası yapıyoruz.

Büyük, ulusal çaplı her kesime hitap eden ve ücretli olan platformlarla yarış yapamayacak kadar yolun başındayız. Ancak biliyoruz ki kocaman yüreğimiz var. “Kadın isterse başarır” sözünün lafta kalmadığını, kalmayacağına da eminiz.

Aynı mantıkla çalışan ancak tamamen ücretsiz olan bir platform kurmaya karar verdik ve kurduk. Adı da “Üreten Kadınlar Pazarı”

Şu an test yayınında. Nasıl ki Facebook grubumuzu el birliği ile çoğalttık, güçlendirdik. Kendimize özel, tamamen bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda çalışan, çalışacak olan uretenkadinlarpazari.com ‘a da sahip çıkacağınızı, hep birlikte güçlenerek bol ve bereketli kazançlar sağlayacağımızdan eminiz.

Platformumuzda ister bireysel, isterseniz de kurumsal satış yapabilecek ve satışlardan kimseye komisyon ödemeyeceksiniz.

Test yayınında olan web sitemize üye olup, ürünlerinizi bir bir ekleyebiliriniz. Lojistik destek aldığımız basın yayın kuruluşları, sosyal platformlar vb. kanallarla da web sitemizin reklamlarını mümkün olduğunca yayınlatmaya özen göstereceğiz.

Ayrıca, Test yayınında olan web sitemizin Türk Patent Enstitüsünden de marka müracaatını yaptık.

Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıra şimdi sizde www.uretenkadinlarpazari.com adresine girerek ürünlerinizi eklemeye başlayabilirsiniz. Test aşamasında olduğu için karşılaşacağınız her türlü sorunu bildirmeyi ihmal etmeyin.

Bu bizim platformumuz, bizim istediğimiz gibi olacak !