Yavru Kedi Aşıları ne zaman yaptırılmalı?

Sorumlu bir kedi sahibi olarak, tatlı minik kedinizin mutlu ve sağlıklı olmasını sağlamak isteyeceksiniz. Yavru kedinizi hastalıklara karşı korumaya yardımcı olan aşılar özellikle önemlidir. Yavru kedinize tüm aşılarını yaptırdığınızda, onu mümkün olan en iyi şekilde koruduğunuzdan emin olacaksınız.

Aşılar ne zaman yaptırılmalı

Yavru kediniz ilk aşılarını genellikle 9 haftalıkken olur ve bunu 12 haftalıkken yapılan ikinci aşılar izler. Bazı aşılarda durum farklı olabilir, bu nedenle tam zamanını veterinere danışmanız en doğrusu olacaktır.

Yavru kedinizi bir yetiştiriciden ya da barınaktan alacaksanız, sağlık geçmişine ilişkin belgelerin bir kopyasını isteyin – gereken aşıların bir kısmı yapılmış olabilir.

Evde kalmak

Aşılardan sonra yavru kedinizin bağışıklık sisteminin tam anlamıyla güçlenmesi iki haftaya kadar sürebilir. Bu süre zarfında evde kalmasını sağlayın.

İzlemek

Yavru kedinizi aşılarını yaptırsanız bile, her yıl bağışıklık sistemini güçlendiren bir aşı yaptırmanız önemlidir. Aşı sertifikalarını güvenli bir yerde muhafaza edin – ileride kedinizi bir misafirhaneye bırakmak isterseniz, bunları göstermeniz gerekecektir.

Yurtdışına giderken

Yavru kedinizi yurtdışına götürmeyi planlıyorsanız, doğru aşıları olması için uzun bir süre önceden harekete geçin. Yurtdışına seyahat konusunda veterinerinizden ayrıntılı bilgi isteyin.