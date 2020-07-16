Yeni Nesil Perde Takma Sistemlerini Keşfedin

Genelde insanların çoğu, perdelerinin temizliğinden çekinmezler. Ancak onların çıkartılması ve tekrar takılması kadar zor başka bir şey bulunmamaktadır. Uzun süreli kollarınızı yukarıda tutmaktan sıkıldığınız noktalarda, bu zorluklardan uzak durmak adına isterseniz kolay perde asma sistemi olarak korniş setlerini değerlendirebilirsiniz. Günümüzde yeni nesil perde asılabilir seçenekleri sizlerin evlerine getiren bu seçeneklerle beraber, sizlerde SlimFlex ile tanışın.

Yenilikçi Korniş Çözümleri

Evinizin duvarlarında nereye isterseniz en iyi şekilde korniş çözümleri SlimFlex ile sağlanır olacaktır. Perde asma ihtiyaçlarınızı karşılayacak bu yeni nesil korniş seti, sizi pek yormadan dilediğiniz her zaman perdeleri değiştirme de, perdelerinizin temizliği için çıkartıp takma konularında fonksiyonel yapısı sayesinde hiç yormadan istediğinizi yaptıracaktır.

En iyi şekilde estetik ve kaliteli üretimiyle beraber kullanıcı dostu olan korniş setinde geleneksel korniş setlerin artık çöpe atılmasını siz de isteyeceksiniz. Geleneksellikten oldukça uzak bir yapı ile beraber kolay taşınır, takılır ve çıkartılabilir perdelerinizle beraber hiçbir zorluk olmadan rahatlıkla takma işlevlerinizi yapabileceksiniz.

Perde Asmak Artık Çok Kolaylaşacak

SlimFlex, amacına uygun bir ürün olurken perde asma konusunda çok kolay şekilde yardımcı olur. Perde kornişi olarak geleneksel kornişlerden uzak olan bu ürün, tamamen kolay monte edilmesi, siz istediğiniz her zaman için anında iyi bir takma - çıkartma ile beraber sağlıklı kolay kullanımı sağlar. Her yönüyle kolay bir ürün lan SlimFlex, konforlu perde asma işini ev, iş yeri veya ofis gibi ortamlarınıza kadar getirir.

Artık evlerinizde köşe kısımlardan sıkışıklı şekilde perde asmayacak; doğrudan orta kısımdan perde asarak bu sorununuzu gidermiş olacak, zorlanmayacaksınız. Bununla birlikte perdelerinizi takarken, diğer elinizde ki perde yükünü de korniş setine bağlayarak bu sayede takma aşamasında hiçbir şekilde kollarınıza yük bindirmezsiniz.

Yanlış kanala perde takmak gibi bir durum ile uğraşmak tarih oluyor. Çünkü yanlış kanala perde takmış bile olsanız, kanallar arasında hızlıca ve kolay biçimde geçişler yaptırarak, perdeyi kornişin dilediğiniz kanalından aktarımını yaptırarak kullanma imkanına sahip olursunuz.

SlimFlex ile beraber stop veya britlerin sıkça kaybolma dertlerini ortadan kaldırın En iyi şekilde konforlu perde asma seti ile final kapaklarının kornişten ayrılması gibi bir durum olmazken, rahat bir şekilde perdenin de kornişten çıkması önlenmiş olur. SlimFlex ile PVC veya alüminyum seçimleri yapabilir; hangisi kolay ve rahatınıza gelir, ev dekorunuzu bozmaz ise buna göre tercihte bulunabilirsiniz.