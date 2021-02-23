Yerden Isıtma İle Evde Yaz Havası

Yerden ısıtma sistemi ev içerisindeki havayı ısıtmak için kullanılan en konforlu yollardan birisidir. Tüm odalar ve yaşam alanlarımız yerden ısıtılarak hem yerden tasarruf edilir hem de uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilir. Duvara monte radyatörlere göre ısı kaybı olmadan daha efektif olması ve basit bir panel ile kontrol edilebilir olması evde yerden ısıtma sistemini kullanmak için en büyük nedenlerdendir.

Yerden ısıtma sisteminde hangi yöntemi tercih ederseniz edin evinizde yaz havası yaşarsınız. Yerlerin sıcacık olması ile çocuklarınız evin içerisinde özgürce dolaşırken siz de sıcacık evinizin keyfini çıkarın.

Elektrikli Yerden Isıtma

Elektrikli yerden ısıtma sistemi en çok kullanılan yerden ısıtma yöntemlerinden birisidir. Zeminin altına elektrik enerjisi ile ısıtılan kablo ve borular uygulanır. Bina henüz inşaat aşamasındayken zeminin en yakın kısmına elektrik döşemesi yapılır ve zemin kaplaması ile birlikte tesisat tamamlanır. Zemine yakın kısma döşenen kablolar ve ısıtıcı şilteler kullanılarak yerden ısıtma gerçekleşir.

Şilte döşenerek uygulanan ısıtma sistemleri daha çok büyük salon gibi yerlerde, köşeli odalara göre daha kolay monte edilmektedir. Eğer eviniz büyükse şilteli yerden ısıtma sistemini tercih etmelisiniz. Kablolu yerden ısıtma sisteminde ise daha küçük ve asimetrik odalarda daha kolay uygulanır ve daha kullanışlıdır.

Isıtıcı kablolar zemin üzerinde daha orantılı olarak döşenir. Bu sebeple ısı yayılımı odanın her yerinde aynı olarak gerçekleşir. Isıtmax tarafından döşenen yerden ısıtma sistemi ile dışarıda buz gibi kar havası varken evinizdeki sıcacık ortamdan asla ayrılmak istemeyeceksiniz.

Yerden Isıtma Sistemi Nasıl Döşenir?

Evinize yerden ısıtma sistemi döşetmeye karar verdiğinizde Isıtmax tarafından alanında uzman ekiplerimiz keşif için evinize geleceklerdir. Evinizin bulunduğu iklim koşullarına, binanın sıcaklığına ve odalarınızın yapısına uygun bir plan çıkartacaklardır.

Binanıza ve ihtiyacınıza en uygun malzemeler kullanılarak zemine ısıtma sistemi döşenerek kaplama ile tamamlanır. Yerden ısıtma sistemi konut sahibi tarafından, elektrikçi tarafından ve uygulama firması tarafından döşenebilir. Bunlardan en avantajlısı uygulama firması tarafından yapılmasıdır.

https://www.isitmax.com/ olarak alanında yetkin ve tecrübeli personelimiz ile birlikte anahtar teslim olarak ısıtma sisteminin döşemesini yapıyoruz. Sadece döşeme sırasında değil satış sonrasında da her türlü destek için hizmet veriyoruz.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 17:43