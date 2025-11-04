Sektörle Buluşma etkinliğinde yazılım konuşuldu

SUBÜ Bilişim Teknolojileri Topluluğu ile Teknofest Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği ‘Sektörle Buluşma’ etkinliğinde öğrenciler, Kıdemli Yazılım Kalite Güvence Mühendisi Kerem Metin ile bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Topluluğu ile Teknofest Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Sektörle Buluşma’ etkinliği, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Testinium firmasından Kıdemli Yazılım Kalite Güvence Mühendisi Kerem Metin konuk oldu. Öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güncel teknolojik gelişmeleri yakından tanımaları ve kariyer planlamalarına yön vermeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yazılım test süreçleri, kalite güvence yöntemleri gibi konular ele alındı. Kerem Metin konuşmasında, yazılım dünyasının hızla değişen dinamiklerine dikkat çekerek sektördeki güncel eğilimler, kariyer fırsatları ve profesyonel gelişim yolları hakkında öğrencilere bilgi verdi.