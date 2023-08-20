Sektörün tercihi yine Lokman Koçaslan Otomotiv oldu

Un sektöründe hammadde temininden üretim, saklama, paketleme ve servisine kadar her aşamada müşterilerine hizmet veren yarım asırlık firma, filosunu ve hizmet kapasitesini genişletmek amacıyla Lokman Koçaslan Otomotiv’i tercih etti.

Balıkesir Bandırma ilçesinde bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen 16 adet MAN teslimat törenine, firma yetkilileri, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve satış temsilcisi Melih Kazi katılım sağladı. Müşteri memnuniyetini temel aldıklarını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gururunu yaşadıklarını belirten İşcan, “Müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak bizim ilk hedefimiz. Tüm bu hedefler istikametinde, sektörünün önde gelen firmalarıyla yapmış olduğumuz işbirliği bizler için çok değerli” diye konuştu.

Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit, “Kaliteli hizmet standartları belirleyen, doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru noktada müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yanlarında olmayı hedefleyen şirket olarak bizi tercih edenlere teşekkür edieriz. Çalıştığımız her firma ile yıllara dayanan aramızdaki dostluk ve işbirliğinin daha nice yıllar aynı bağlılıkla devam etmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Filosunun tamamını değiştirdiklerini belirten firma yetkilisi Ata Toru ise, “İlk günden itibaren hem hizmet kapasitemizi, hem de ürün gamımızı geliştiriyoruz. İş anlayışımızda yüksek kalite anlayışını temel alan bir firma olarak, tüm iş ortaklıklarımızda da bu noktalara oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle filomuzda da uzun yıllardır hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de verimliliği açısından sınıfının en iyilerinden olan MAN ile çalışıyoruz. Aynı zamanda hem satış, hem de satış sonrası hizmetlerde ihtiyacımız olan tüm desteği eksiksiz bir şekilde bizlere sunan Lokman Koçaslan Otomotiv’e teşekkür ederiz” dedi.