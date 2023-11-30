Sel felaketi sonrası Bursa Valisi bilançoyu açıkladı

Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası bazı evlerde çökme meydana gelirken, birçok iş yerini de su bastı. 16 kişi mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımıyla kurtarılırken, gün sonu bilançosunu Bursa Valisi Mahmut Demirtaş duyurdu. 40 ev ve iş yerinin hasar aldığını belirten Vali Demirtaş, çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Bursa’da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış kent genelini olumsuz etkilerken, Mudanya ilçesine bağlı Tirilye ve köylerde büyük hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen heyelan sonucu bazı evlerde çökme meydana geldi. Yolların bozulmasına neden olan yağmur, sokakları göle çevirdi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Demirtaş yaptığı açıklamada 40 ev ile iş yerinin hasar aldığını ve mahsur kalan 16 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Şu an temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece saat 01.00’den sonra şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Metrekareye yaklaşık 55 kilogram civarında yağış oldu. Burada Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, ilçe belediyeleri ve AFAD’ın kurtarma ekipleri teyakkuz halinde. Gece saatlerinde Kaymakam’ımız olay yerindeydi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnanıyorum ki öğlene kadar çalışmalar bitecek. Önceliğimiz, bu sel felaketinin neden kaynaklı olduğu. Bunun tespit çalışmaları sürüyor. Tespitini yaptıktan sonra gereğini yapacağız. 40 vatandaşımızın ev ve iş yeri zarar gördü. 20 araç hasar aldı. 16 vatandaşımız da mahsur kalmıştı, onları da kurtardık. 1 vatandaşımız hafif yaralandı. Ketendere köyünde de bir yıkım oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tüm Bursa’ya geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.