Sel felaketinde 3. gününde arama faaliyetleri sürüyor

Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürerken kayıp olan Ahmet Baki Şimşek’in sel sonrası kaybolan aracına ulaşıldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı alanda 3 gündür kayıp olan Ahmet Baki Şimşek için arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan Şimşek’e ait olduğu değerlendirilen araca ulaşıldı.

Aracın bulunduğu alanda ve tüm bölgede kadavra, iz takip gibi arama kurtarma köpeklerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Vali Birol Ekici ile beraberindekiler aracın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.