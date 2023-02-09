Sel felaketini yaşayan İnebolu esnafı fırınlarını depremzedeler için yaktı

11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında sel felaketi yaşayan Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, depremzedeler için pişirdikleri 7 bin 500 adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremden etkilenen bölgelere, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından aram kurtarma ve yardımlar devam ediyor.

Bu çerçevede 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketlerinden etkilenen İnebolu’da vatandaşlar, deprem bölgesine yardım edebilmek için seferber oldu. İnebolulular, sel afetinde kendilerine yardım gönderen 10 ildeki depremzedeler için yoğun mesai harcayarak ekmek üretmeye başladı.

İnebolu’da faaliyet gösteren fırıncıların talebi üzerine İnebolu Kaymakamlığı’nın destekleriyle ilçedeki tüm fırınlar, deprem bölgesi için ekmek üretti. Ülkemizin yaşadığı acıya kayıtsız kalmayan İnebolu’daki fırıncıların girişimleriyle üretilen 7 bin 500 ekmek, kolilere konularak deprem bölgesine gönderildi.

İnebolu’da faaliyet gösteren fırıncı esnaflarından Yasin Sümer, ülke olarak büyük yasta olduklarını söyledi. 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetinde tüm Türkiye’nin Kastamonu için seferber olduğunu hatırlatan Yasin Sümer, “Sel afetini yaşadığımızda tüm Türkiye bizim için seferber olmuştu. Şimdi destek olma sırası bizde. Gün birlik ve beraberlik günü. İnebolulu fırıncılar olarak deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız için mesai mefhumu gözetmeksizin ekmek üretiyoruz. Gelecek taleplere göre tüm fırıncı esnaflarımızla birlikte üretmeye de devam edeceğiz. Bölgede bizlere ihtiyaç olduğunda da gitmeye hazırız. Şehit Şerife Bacının torunları olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.