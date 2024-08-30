Sel suları 200 dönümlük tarım alanını sildi süpürdü
Ankara'nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları vurdu.
Ankara’nın Haymana ilçesinde sulu tarım yapılan yaklaşık 200 dönümlük ekili alanı sel suları vurdu.
Ankara’nın Haymana ilçesindeki Sinanlı Mahallesinde aniden bastıran sağanak yağış dağlardan gelen sel sularıyla birleşerek, sulu tarım yapılan 200 dönümlük alandaki ekinleri ve tarlaları kullanılamaz hale getirdi. Tarlalarda bulunan su motorlarıyla su boruları ve sulama ekipmanlarını götüren sel suları arkasında tarlalarda kum ve taşlar bırakarak tarlaları kullanılamaz hale getirdi.