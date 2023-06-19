Sel sularında otomobilinin altına sıkışan vatandaşa mahalleliden yardım eli

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Sel suları nedeniyle aracının altına sıkışan bir kişinin mahalleli tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Caddeleri ve evleri su bastı, araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’nde sel suları ile kapanan yolda otomobilinde mahsur kalan bir vatandaş kendi imkanları ile kurtulmaya çalıştı. Suyun hızına kapılan kişi, kendisine uzatılan iple kurtarılamayınca vatandaşlar tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Her yağmur yağışında cadde üzerinde su baskını yaşandığını belirten olayın şahidi Ömer Işık, “Dükkandan seslere çıktık. İki araba yan yana duruyordu, bir vatandaş da altında çırpınıyordu. İlk başta bir şeyler atıp kurtarmaya çalıştık ama sıkıştığı için çekme ihtimalimiz yoktu. Kimse cesaret edemedi. O anda da Allah bana bir cesaret verdi, kurtarmak için suya atladım. Arkadaşın kafasını suda durmaması için elimle tuttum. Bu arada bayağı su yuttu. Bir tane kamyonet, otomobillerin önüne durarak bent oluşturdu. Vatandaşın nefes almasını sağladık. Sonrasında suyun azalması ile çevredeki vatandaşların yardımı ile arabanın altından çıkardık” ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle kuvvetli sel geldiğini ve bir vatandaşın otomobilinde mahsur kaldığını belirten olayın şahidi Ayhan Özdemir ise, “Bugünkü yağış nedeniyle kuvvetli bir sel geldi. Direkt arabanın içi sel suları ile dolmaya başladı. Arkadaş dışarı çıkmaya çalıştığında direkt ayakları arabanın altına girdi. Buraya araçlarla set yaptık. Herkes yardımcı oldu. Arkadaşı sağ salim çıkardık. İsmi sanırım Orhan’dı. Bilinci kapanmaması için konuştum. Eşi de hamileymiş. Kurtardığımıza çok sevindim” dedi.