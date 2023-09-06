Sel sularının bastığı Halkalı Gümrüğü havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı İstanbul Halkalı Gümrüğü havadan görüntülendi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı İstanbul Halkalı Gümrüğü havadan görüntülendi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü’nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.