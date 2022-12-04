Selami Şahin Bursalıları mest etti

Türk müziğinin duayenlerinden Selami Şahin, Bursa’da sevenleriyle buluştu. Dillerden düşmeyen şarkılarını hikayelerini de anlatarak seslendiren Şahin, "Bugün Dünya Engelliler Günü. Allah kimseye dert keder vermesin. Onlara yardımcı olmak ibadet gibi kutsaldır. Allah kimseye dert, keder, evlat acısı vermesin inşallah Yarabbim" diyerek engellerin sevgiyle aşılacağını belirtti.

Bursa’daki konserinde 70’lerden günümüze ’’Sana Merhaba Dedim, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz, Özledim, Seninle Başım Dertte’’ gibi efsaneleşen şarkılarını seslendiren Selami Şahin, "Baştan Başa Sen" adlı yeni albümünden "Nerde Akşam Orda Sabah" şarkısıyla da büyük beğeni topladı. Konserine ’Seninle Başım Dertte’ şarkısını seslendirerek başlayan Şahin, ardından ’Alışmak Sevmekten Zor’ şarkısı ile devam etti. Hayranlarının şarkılara eşlik ettiği Şahin, “Bursa’da sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Selami Şahin 50 seneyi geçti ve hala varsa sizin sevginizle var. Size ne kadar çok beste yapsam, şarkı söylesem sizin hakkınızı ödeyemem. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Bu gece okuyacağım bütün şarkılar kendi bestelerimdir" dedi.

"Sevgiye engel yok"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne vurgu yapan Şahin, "Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dünya Engelliler Günü. Allah kimseye dert keder vermesin. Onlara yardımcı olmak ibadet gibi kutsaldır. Allah kimseye dert, keder, evlat acısı vermesin inşallah Yarabbim" diyerek engellerin sevgi ile aşılacağını belirtti. İki saat sahnede kalan Şahin’i konseri sonunda sevenleri ayakta alkışladı.