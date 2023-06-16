Selami Şahin ve Zeki Müren albümlerini yeniden vitrinlere taşınıyor

Zeki Müren’in Masal (1986), Selami Şahin’in Hastayım Sana (1985) ve Seninle Başım Dertte (1983) albümleri, zengin bir konsept eşliğinde yeniden vitrinlere çıkartılıyor.

Türk müziğinin ünlü sanatçısı Selami Şahin’in 1981 yılında faaliyetlerine başladığı ve o tarihten günümüze sayısız önemli sanatçının albümünü müzikseverler ile buluşturduğu yapım firması Lider Müzik, arşiv kayıtlarını günümüze taşıyacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, başta sanat güneşi Zeki Müren olmak üzere Bülent Ersoy, Gönül Akkor, Ahmet Selçuk İlkan ve Behiye Aksoy gibi sanat dünyasının sayısız yıldızının albüm çalışmalarında imzası olan firma, saklı kalmış bir hazineyi yeniden piyasaya sunuyor. Buna göre firmanın albüm katalogları arasında yer alan Zeki Müren’in Masal (1986), Selami Şahin’in Hastayım Sana (1985) ve Seninle Başım Dertte (1983) albümleri, zengin bir konsept eşliğinde yeniden vitrinlere çıkıyor. Çalışmalar arasında bulunan Seninle Başım Dertte albümü bu sene 40. yılını kutluyor. Plak ve kaset formatlılarında yayınlandıkları dönemden bu yana ilk kez plak olarak yeniden basılacak olan albümler, analog bantların günümüz teknolojisi üzerinden taranmasıyla kaydedildi.

Albümlerin yeniden düzenlenen (Remaster) bu yeni baskısında, orijinal şarkı dizimi ve kapak tasarımlarına sadık kalındı. Müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un albümler hakkında kaleme aldığı özel içerikler ise dönemin ruhunu müzikseverlere aktaran bir başka değer olarak ön plana çıkıyor. Basımı yapılan Zeki Müren’in Masal (1986), Selami Şahin’in Hastayım Sana (1985) ve Seninle Başım Dertte (1983) albümleri, 16 Haziran günü itibariyle Lider Müzik etiketi ile yeniden vitrinlerine taşınıyor.