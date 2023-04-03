Selçuk Bayraktar'a 'Askeri İşbirliği Madalyası' verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la da bir araya gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle 'Askeri İşbirliği Madalyası' takdim edildi.

Selçuk Bayraktar'a 'Askeri İşbirliği Madalyası' verildi
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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya geldi. Selçuk Bayraktar’a, Bakan Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.