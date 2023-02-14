Selçuk Bayraktar ve Barzani, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ayrı ayrı geldikleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle görüşüp bölge hakkında bilgi aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’e gelerek AFAD Koordinasyon merkezini ziyaret edip son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Barzani daha sonra Gaziantep’te depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Nurdağı ilçesine geçti. Burada koordinasyon merkezi önünde eski bakanlardan Mehdi Eker tarafından karşılanan Barzani, ardından koordinasyon merkezine dönüştürülen otobüs içinde yetkililerle bir süre görüştü. Barzanı ardından depremzedeleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Barzani ile aynı saatlerde Nurdağı ilçesinde bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da depremzedelerle görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Bayraktar, bölgeye incelemeler ve durum tespiti yapmak için geldiğini söyledi.

Barzani ve Bayraktır inçelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.