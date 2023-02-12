Selçuk Belediyesi Malatya'da yemek ve sosyal market çadırı kurdu

Selçuk Belediyesi tarafından Malatya’da depremzedeler için yemek ve sosyal market çadırı kuruldu.

Depremden etkilenen vatandaşlara gerekli ihtiyaçların ulaştırılması için yola çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bölgeden yaptığı bilgilendirmede, “Malatya Yeşilyurt Belediyesine bağlı Uğur Böceği Parkı’nda yemek çadırımızı kurduk. Hemen yan tarafındaki kırmızı çadırımızı da sosyal markete dönüştürdük. Vatandaşlar tarafından ulaştırılan tüm yardım malzemelerini tek elden teslim ediyoruz” dedi.

Köylere de yardım ulaştırıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Malatya’nın köylerine de mevcut yardım malzemelerini ulaştırdığımızın bilgisini vermek istiyorum. Yollar kötü, oradan muhtarlar ve aynı zamanda Malatya il örgütü aracılığıyla irtibat kurduğumuz kişiler köylere rahatlıkla ulaşılabilsin diye kendi araçlarıyla yardım malzemelerini aldılar” diye konuştu.

"Yatalak hastalar için de talep var"

Bölgede barınma ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu;

“Burada zaman geçtikçe eksiklikler, ihtiyaçlar daha da farklılaşacak. Bu çok uzun soluklu bir iş. Biz dün değişen ihtiyaçlara dair yeniden ihtiyaç listeleri oluşturacağımızı belirtmiştik. Bu uzun soluklu işi ritmi hiç bozmadan ama dayanışma ile halletmemiz gerekiyor. Barınma en ciddi problemlerden bir tanesi. Malatya içerisinde konteyner evlerinin bir an önce kurulması isteniyor. Bölgede yatalak hastalar için de talep var."

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Şu an ben de arkadaşlarım da bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu düşündüğümüz için buradayız” diye anlattı.