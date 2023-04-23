Selçuk Can bronz madalya kazandı

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Andrii Kulyk'i 5-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk Can bronz madalya kazandı
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Andrii Kulyk’i 5-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonaya 1/8 turundan başlayan Selçuk Can, Macar Robert Attila Fritsch’i 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Michael Felix Widmayer’in rakibi olan Selçuk minderden 6-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen isim oldu.

Selçuk Can, yarı finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’ye 2-1 mağlup olarak bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Bronz madalya mücadelesinde de repesajdan gelen Andrii Kulyk ile karşılaşan milli sporcu, minderden 5-1’lik üstünlükle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.