Selçuk İnan, ilk galibiyetini aldı

Kasımpaşa’da Teknik Direktör Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında ilk 3 puanını aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin başında 4. maçına çıkan Selçuk İnan, ilk galibiyetini kazanmış oldu.

Genç teknik adam, göreve geldiği günden itibaren Süper Lig’de Sivasspor ve İstanbulspor’a 2-1’lik skorla mağlup olmuştu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ümraniyespor karşısında yine aynı skorla mağlup olarak kupada saf dışında kalmıştı.