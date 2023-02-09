Selçuk Üniversitesi öğrencileri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Deprem bölgesinde AFAD koordinesinde çalışmalar yürüten öğrenciler, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun gayret gösteriyor. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 10, Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan ise Öğr. Gör. Abdullah Koca ile 80’e yakın öğrenci, AFAD gönüllüsü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.