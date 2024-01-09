Selçuk ve Sümeyye Bayraktar'ın 2'inci bebekleri dünyaya geldi

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı” ifadelerini kullandı.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Asım Özdemir ismindeki erkek çocukları dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah’ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.