Selçuklu'dan Hatay'a 52 tır yardım malzemesi gönderildi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi koordinesinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 deprem sonrası toplam 52 tır dolusu yardım malzemesi Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ayni yardımların yeterli miktara ulaştığını belirterek vatandaşlara AFAD banka hesaplarına nakdi yardım yapmaları noktasında çağrıda bulundu. Konya’dan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası başlatılan yardım çağrısı karşılığını buldu. Depremin ilk saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi öncülüğünde iş makineleri ve personel desteğinde bulunan belediyeler depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyaları başlatmıştı. Soğuk hava şartlarına rağmen binlerce insan deprem bölgelerine yardım ulaştırmak ve acılara bir nebze de olsa merhem olmak için adeta seferber oldu. Hatay için ilçede Selçuklu Belediyesi’nin koordinasyonunda başlatılan kampanya 7’den 70’e her yaştan vatandaştan yoğun ilgi gördü. Yardım Toplama Alanı olarak belirlenen Selçuklu Uluslararası Spor Salonuna ilk dakikalardan itibaren binlerce yardım malzemesi yardımsever vatandaşlar tarafından ulaştırıldı. Yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 52 tır belediye görevlileri ve gönüllülerin iş birliğinde önce tasnif edilen malzemeler daha sonra paketlenerek tırlara yüklenip Hatay’daki deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gönderildi. Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Uluslararası Spor Salonu’na gelerek yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bez bebeğini çocuklar için gönderdi”

Yardım için gelen malzemeler arasında oyuncaklar ve bez bebeklerin de yer alması dikkat çekti. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun Sıla ismini verdiği bez bebeğini, “Ne yaparsak yapalım, acınızı dindiremeyeceğimizi biliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bir nebze de olsa yaşadıklarınızı unutturmak adına, Rabbim tekrar böyle felaket yaşatmasın. Geçmiş olsun” notuyla çocuklar için gönderildi.

Yardım sürecini en başından beri koordine ederek çalışmaları yakından takip eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konyalı vatandaşların birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini gerçekleştirdikleri ifade ederek duyarlılıkları nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. Deprem bölgelerine ayni yardımlarla yeterli miktarda malzeme gönderildiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, bundan sonraki süreçte nakti yardımlara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları AFAD banka hesaplarına yardım yapmaya davet etti.