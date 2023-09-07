Selde 3'üncü gün: Kayıp 1 kişi aranıyor

Kırklareli’nde yaşanan selin 3’üncü gününde kayıp 1 kişi aranıyor. Kayıp şahsın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda asker de sahada arama faaliyetlerine katıldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada bölgesinde yaşanan sel felaketinin 3’üncü gününde de aramalar sürüyor. Şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişi ise halen bulunamadı. Askeri birlikler, AFAD, polis, jandarma, UMKE ve çeşitli kurtarma ekipleri, arama köpeklerinin desteğiyle kayıp Ahmet Baki Şimşek aranıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Baki Şimşek için 890 kişilik ekibin bölgede arama çalışması yürüttüğünü ifade etmişti.