Selen Arslan ve Kaan Uluşar'ın Görkemli Düğünü

Selen Arslan ve Kaan Uluşar, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun kıydığı nikahla dünya evine girdi. Düğün, Silivri'nin cemiyet ve siyaset hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, meclis üyeleri ve birçok STK temsilcisi de törende yer aldı ve genç çifti tebrik etti.

Düğün, ailelerin ve davetlilerin coşkulu katılımıyla adeta bir şölene dönüştü. Misafirler, çiftin mutluluğunu paylaşarak eğlenceli anlar yaşadı. Müzik ve dans eşliğinde geçen düğünde, herkes unutulmaz bir gece geçirdi.

Arslan ve Uluşar aileleri, bu özel günde yanlarında olan tüm dostlarına teşekkür etti. Selen ve Kaan, sevdiklerinin desteğiyle hayatlarının en önemli gününü kutladı. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.