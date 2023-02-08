Selendi depremzedeler için tek yürek oldu

Manisa’nın Selendi Kaymakamlığı organizasyonunda başlatılan yardım kampanyasına Selendililer büyük destek verdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ve Elbistan’da meydana gelen her iki depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Selendi Kaymakamlığı yardım kampanyası organize etti. Selendili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yardım kampanyasında depremzedelere gönderilmek üzere üzere nakit para, giyim malzemesi, ayakkabı, bot, mont, battaniye, çocuk giyim malzemeleri, gıda ürünleri, yorgan, eldiven, şapka, bere, bulgur gibi gibi temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Toplanılan malzemeler görevliler tarafından 3 tıra yüklenerek yola çıkıp, deprem bölgesine gönderiliyor. İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Belediye Başkanı Eczazı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı eczacı Şeref Kaçar kapalı spor salonunda yardım yerine sık sık ziyaret ederek bilgi alıyorlar.