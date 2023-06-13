Seli umursamadılar, masa kurup döner yediler

Başkent’te etkili olan yağmurlu havanın Yenimahalle’de oluşturduğu küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa kurup döner yedi.

Ülke genelinde olumsuzluğa yol açan yağışlar, Başkent’te gülümseten görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe semtinde oluşan küçük çaplı seli umursamayan iki vatandaş, masa ve sandalyelerini caddenin ortasına koyarak döner yedi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü.