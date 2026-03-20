Selimiye Camii'nde restorasyon sonrası ilk bayram namazı kılındı

Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri olan Selimiye Camii, uzun süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bayram sabahında ilk kez namaz için kapılarını açtı. Yenilenen camide ilk bayram namazı yoğun katılımla kılındı.

Edirne’de Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" olarak nitelendirdiği tarihi camide vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren avluyu doldurdu. Bayram namazı için kentin yanı sıra çevre illerden ve Batı Trakya ülkelerindeki soydaşlar da Selimiye Camii’ne geldi.

Restorasyon sonrası tüm bölümleriyle ibadette açılan camiye akın eden vatandaşlar tüm safları doldurdu.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaşarak yenilenen camide ibadet etmenin mutluluğunu yaşadı. Tarihi atmosferiyle yeniden hayat bulan Selimiye Camii, bayram sabahında duygu dolu anlara sahne oldu.

Vatandaşlar uzun bir aranın ardından yeniden Selimiye’de bayramda sabah namazını kıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.