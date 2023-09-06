Selimiye Camii'nde restorasyonun 2025'ten önce bitirilmesi hedefleniyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarının 2025’ten önce bitmesini hedeflediklerini belirtti.

Edirne’de 2021 yılının Kasım ayında restorasyon çalışmalarına başlanan Mimar Sinan’ın "Şaheserim" dediği Selimiye Camii’ndeki çalışmaların 2025 yılından önce bitirilmesi hedefleniyor. Edirne’de görev yapan gazetecilerle Meriç Nehri kenarındaki Polis Çay Bahçesi’nde bir araya gelen Vali Sezer, Selimiye’deki iç ve dış çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 2025 yılından önce tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

“İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek”

Vali Sezer, "Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmalarında önemli mealimler kat edilmiş durumda. Hemen hemen üç tane minaresiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Bir minaresi de çok az bir çalışma yapılacağı için sona bırakılmış. Yine içeride de bu kalem işleri dâhil olmak üzere diğer bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Zannediyorum ki Selimiye önümüzdeki yıl büyük bir oranda tamamlanacak. 2025 hedefi koymuşlar ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. Daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenicimiz. Dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde çalışıldığını, hem bilim kuruluyla beraber ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek” dedi.

"Yüzyıllar önce yapılan bir cami ve benzeri dünyada yok"

Edirne’ye gezmeye gelen vatandaşlar da büyük usta Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye’ye hayran kaldıklarını belirttiler. İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Selma Aslan, “Selimiye Camii’ni görmek için geldik. Edirne’yi tanımak için geldik ve gördüğümüz için de mutluyuz. Selimiye’yi ve Kocasinan’ı gördük. Edirne mimarisiyle tarih kokan bir yer. Selimiye de tarih kokuyor. Selimiye’ye girdik gezdik ve çok mutlu olduk. Yüzyıllar önce yapılan bir cami ve benzeri dünyada yok. Benim oğlum da inşaat mühendisi ve Mimar Sinan’ın hayranı” şeklinde konuştu.

“Selimiye, tek kelimeyle harika görünüyor”

İstanbul Kadıköy’den Edirne’ye gezmeye gelen Sakine Ünal da, Selimiye’nin muhteşem güzelliğini gördüğünü ve tarihi kokladıklarını anlatarak, “Edirne’yi gezeceğiz, göreceğiz ve gideceğiz. Restorasyon çalışmalarından dolayı fazla gezemedik. Selimiye, tek kelimeyle harika görünüyor. Büyük usta Mimar Sinan’a bize böyle bir şaheser bıraktığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.