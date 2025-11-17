Selimiye Camii restorasyonunda düşen işçi yaralandı
Edirne'de Selimiye Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları esnada yüksekten düşen işçi yaralandı. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler zor anlar yaşadı.
Edirne’de Selimiye Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmaları esnada yüksekten düşen işçi yaralandı. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler zor anlar yaşadı.
Edirne’de Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yapıldığı esnada N.A. isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, yaralının taşınma anlarını görüntülemek isteyen gazetecilere engel olundu. Görüntü çekmenin yasak olduğunu söyleyen güvenlikler, elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı. Gazetecilerin kimliklerini isteyen güvenliklerin tavrı tepkiyle karşılandı.