Selimiye Camisi sis bulutları arasında kayboldu

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirdi. Kentin simgesi Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok tarihi eser sis bulutları arasında kayboldu.

Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehir içi ve çevre yollarında hız yapılmaması uyarısında bulundu. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 13 derece civarında seyrettiği Edirne’de, sisin ilerleyen saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, mevsimlerin artık değiştiğini ve uzun bir aradan sonra yeniden sisle karşılaştıklarını ifade etti.