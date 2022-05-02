Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu

Edirne Selimiye Camii başta olmak üzere sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı yoğunluğu yaşandı.

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  • 02.05.2022 08:45
  • Güncelleme: 02.05.2022 12:17
Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne Selimiye Camii başta olmak üzere sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı yoğunluğu yaşandı.

Tüm yurtta bayram coşkusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de bayram namazı hareketliliği ile başladı. Ramazan Bayramı namazı için camilerin yolunu tutan vatandaşlar uzun bir aradan sonra maskesiz bir arada olmanın sevinciyle namazlarını kıldı. Edirne’de Selimiye Camii’nde ilk bayram namazı kılındı.

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Koron virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıllarda buruk geçen bayram namazı bu yıl normalleşmeyle birlikte vatandaşlar bir arada iç içe sarılıp bayramlaştı.

Bayram namazını kılmak için vatandaşlar, erken saatlerden itibaren Selimiye Camii’nin yolunu tuttu. Burada kurallar çerçevesinde namaz kılan vatandaşlar, okunan hutbeyi dinledi. Daha sonra dualar etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düzenlenen Selimiye Camii meydanında Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve kurum müdürleri vatandaşlarla bir arada börek ve çay ikramı eşliğinde vatandaşların bayramını kutladı.

Açılamada yapan vatandaşlar, Ramazan Bayramının bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.

İHA

SHA Editör
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