Selimiye'nin gölgesinde saray lezzetleri ikramı

Edirne’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan ’Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden ve kentin coğrafi işaretli ürünlerinden badem ezmesi vatandaşlara ikram edildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan ’Türk Mutfağı Haftası’ Edirne’de renkli görüntülerle kutlanıyor. Coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan ve saray lezzetlerinden olan badem ezmesi, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye’nin gölgesinde vatandaşlara ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ve kentin eski tatlı ustaları Osmanlı Saray lezzetlerini vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan ve Osmanlı saray lezzetlerinden badem ezmesi hem tanıtıldı, hem de misafirlere tattırıldı. Selimiye Meydanı Mimar Sinan Heykeli önünde gerçekleştirilen etkinliğe, yerli yabancı turistler de ilgi gösterdi.

"Osmanlı saray mutfağından tatlıların ayrı bir yeri ve önemi var"

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın çeşitli etkinliklerle devam ettiğini söyleyen Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Osmanlı saray mutfağından tatlıların ayrı bir yeri ve önemi var. Coğrafi işaretli ürünlerden badem ezmesini baş ustamız ve ahimiz Metin Keçeci ile birlikte gelen misafirlere ikram ediyoruz. Türk Mutfağı Haftası’nda şehrimizdeki bütün paydaşlarımızla birlikte etkinliğimizi yapıyoruz. Türk Mutfağı Haftası’na katkılarından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Balkan Rumeli ve Anadolu coğrafyası binlerce yıllık zengin uygarlığımızla bugünlere kadar gelen Türk mutfağını hem yerli hem de yabancı misafirlerimize anlatmaya ve tattırmaya devam ediyoruz. Mimar Sinan’ın gölgesinde bu şekilde bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılarak saray lezzetlerinin tadına bakan vatandaşlar da badem ezmesini çok beğendiklerini söyledi. Türk Mutfağı Haftası, hafta boyu tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinliklerle 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek.