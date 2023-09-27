Selimiye'nin minarelerindeki çiniler monte ediliyor

Edirne’de restorasyonu devam eden Selimiye Camisi’nin minarelerinin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çiniler, İznik’te üretilip çoğaltılarak minareye monte ediliyor.

2021 yılının Kasım ayında restorasyonuna başlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Mimar Sinan’ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi’nde çalışmalar devam ediyor. Selimiye Camisi’nin minarelerindeki külah altında bulunan ve bugüne kadar sadece bir tanesi ulaşan çiniler, orjinline uygun olarak İznik’te üretilip, çoğaltılarak aslına uygun bir şekilde minarelere monte ediliyor.

Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği Osmanlı İmparatorluğu sanatının ve dünya mimarlık tarihinin en kıymetli eserlerinden olan Selimiye Camisi’ndeki restorasyonun ardından yeniden eski ihtişamına kavuşacak. Büyük İslam aleminin göz bebeği Selimiye Camisi’nin restorasyonun ardından ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

“Amacımız yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmaktır”

2021 yılının Kasım ayında restorasyon çalışmalarının başladıklarını ifade eden Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu heyeti ile beraber çalıştıklarını belirterek, “Amacımız yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmaktır. Restorasyon çerçevesinde caminin dış cephe temizlikleri, kubbe onarımları, kurşun işleri, sıva işleri ve dış cephe onarımlarında sona gelmiş bulunuyoruz. Camimizin kubbe ve duvarlarında yapılan raspalar sonucu elde edilen yeni veriler istikametinde kalem işi çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“Günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun olarak ürettik”

Diğer taraftan minarelerin güçlendirme çalışmaları sürdüğünü aktaran Saraç, “Minarelerimizin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesi ulaşan çinileri orijinaline uygun olarak ürettik ve iki minaremizde yerine monte etmiş durumdayız. Onarımı tamamlanan bir minaremizin iskelesini de en kısa sürede sökmeye başlayacağız. Avluda bulunan şadırvanın onarımını tamamlamış bulunuyoruz. Caminin önemli elemanlarından olan kündekari kapı ve pencere kepenklerinin temizlik ve restorasyon çalışmalarının devam etmektedir. Restorasyon boyunca cami ziyarete ve ibadete açıktır. Selimiye Camii meydan düzenleme çalışmaları daha önceki yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanmıştır. Tüm bu çalışmalarla Edirne’nin simgesi Selimiye Camisi’nin restorasyonunun da tamamlanmasının ardından en kısa sürede yeniden hem ibadette hem de iç ve dış turizme kazandırılacaktır” diye konuştu.