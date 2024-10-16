Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Silivri'de eğitime önemli katkılar sunan bağışçı Ahmet Ziylan, vefatının 4. yılında Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda düzenlenen törenle anıldı.
Silivri'de eğitime önemli katkılar sunan bağışçı Ahmet Ziylan, vefatının 4. yılında Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu’nda düzenlenen törenle anıldı. Programa, Silivri Kaymakamı Tolga Togan, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Ziylan ailesi fertleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Ahmet Ziylan’ın eğitime olan desteklerinin vurgulandığı anma töreninde, öğrenciler tarafından hazırlanan sunum büyük beğeni topladı. Konuşmalarında Ziylan ailesi, Ahmet Ziylan’ın hayırsever kimliğinin geleceğe miras kaldığını belirterek, eğitime yaptığı katkılar dolayısıyla duydukları gururu ifade etti.
Tören, katılımcıların Ziylan ailesine taziye dileklerini sunmasıyla sona erdi.