Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı

Silivri'de eğitime önemli katkılar sunan bağışçı Ahmet Ziylan, vefatının 4. yılında Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda düzenlenen törenle anıldı.

Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Silivri'de eğitime önemli katkılar sunan bağışçı Ahmet Ziylan, vefatının 4. yılında Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu’nda düzenlenen törenle anıldı. Programa, Silivri Kaymakamı Tolga Togan, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Ziylan ailesi fertleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahmet Ziylan’ın eğitime olan desteklerinin vurgulandığı anma töreninde, öğrenciler tarafından hazırlanan sunum büyük beğeni topladı. Konuşmalarında Ziylan ailesi, Ahmet Ziylan’ın hayırsever kimliğinin geleceğe miras kaldığını belirterek, eğitime yaptığı katkılar dolayısıyla duydukları gururu ifade etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Tören, katılımcıların Ziylan ailesine taziye dileklerini sunmasıyla sona erdi.

Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda Bağışçı Ahmet Ziylan Anıldı