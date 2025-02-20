Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arel Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilimler Proje Okulu 12. sınıf öğrencileri, üniversiteye hazırlık sürecinde önemli bir adım atarak Arel Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilimler Proje Okulu 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Arel Üniversitesi’ni ziyaret ederek eğitim olanakları hakkında detaylı bilgi aldı. Üniversite yetkilileri, öğrencilere bölümler, kampüs yaşamı ve akademik imkanlar hakkında sunum yaparak merak ettikleri soruları yanıtladı.
Ziyaret kapsamında öğrenciler, üniversite atmosferini yakından tanıma ve mesleki hedeflerine yön verme fırsatı buldu. Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cevat Manavoğlu, öğrencilerin gelecek planlamalarına katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Öğrenciler, üniversite tercihlerinde kendilerine yol gösteren bu geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Arel Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.