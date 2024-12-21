Selimpaşa Borsa İstanbul MTAL'den Uluslararası Başarı

Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 21. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde büyük bir başarıya imza atarak 6 altın madalya kazandı.

Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde gösterdikleri üstün performansla 6 altın madalya kazanarak okullarını ve Silivri’yi gururlandırdı.

Bireysel ve ekip olarak katıldıkları farklı kategorilerde ödüle layık görülen öğrenciler şunlardır:

• Ecem TURFAN: Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde Altın Madalya

• Barış SAVAŞ: Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması kategorisinde Altın Madalya

• Alperen Kadir TEMTEK: Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması kategorisinde Altın Madalya

• Ömer Faruk ÖZER, Eren ÖZER, Yusuf Salih KÜTÜK: Lise Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması kategorisinde Altın Madalya

Bu başarıya katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Selimpaşa Borsa İstanbul MTAL, aldığı bu ödüllerle hem ilçenin adını uluslararası platformlarda duyurdu hem de gastronomi alanında yetkin bireyler yetiştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.