Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm MTAL'de Turizm Haftası coşkusu

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen açılış programı, coşkulu anlara sahne oldu. İlçenin kültürel ve turistik zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden tam not aldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat başta olmak üzere daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı sunumlar, gösteriler ve sergiler, katılımcılara hem görsel hem de kültürel bir şölen sundu.

Program boyunca okulun çeşitli bölümlerinde açılan stantlar gezildi, öğrenciler çalışmalarını protokol üyelerine tanıttı. Ziyaretçiler, öğrencilerin turizm temalı projeleri ve el emeği ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin sonunda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek, bu tür çalışmaların öğrencilere önemli deneyimler kazandırdığı vurgulandı.

Okul Müdürü Müfit Uzman, bu anlamlı etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına, emekleri dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.