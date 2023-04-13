Selimpaşa çevre dostu kapalı pazar yerine kavuşuyor

Silivri Belediyesi hem doğaya hem de sosyal yaşama pozitif katkı sağlayacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Selimpaşa Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 19.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. 7.000 metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan Selimpaşa Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı ile Selimpaşa Mahallesi’ne üretici pazarı ve sosyal eğlence yeri kazandırılırken; Güneş Enerji Sistemi ile de Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başlayacak. Selimpaşa’daki pazar yerinin çatısına kurulacak 1.664 güneş panelinin yanı sıra Gümüşyaka pazar yerinin çatısına konulacak 980 güneş panelinin devreye alınmasıyla birlikte Silivri Belediyesi, kendi kullandığı tüm binalardaki elektriğin yüzde 80’ini kendisi üretmiş olacak. Ayrıca çevre dostu bir proje olan Selimpaşa Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanının çatı suları, 150.000 tonluk depoda depolanacak ve Selimpaşa’daki parkların, bahçelerin sulanmasında ve pazar yerinin ihtiyaçlarında kullanılacak.



KAPALI PAZAR YERİNE GÖNÜL SOFRASI KURULUYOR

Selimpaşa Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı açılışının hemen ardından alanda kurulan gönül sofrasında iftar yemeği programı düzenlenecek. Serkan Kamacı Sufi Meşk Topluluğu iftar programında Semazen Gösterisi yapacak.

YILMAZ: “KAPALI PAZARIMIZ SELİMPAŞA’YA DEĞER KATACAK”

Açılışa tüm hemşehrilerini davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmamz, “Selimpaşa’ya üzerine 0.7 megawatt güneş enerjisi sistemi kurulacak olan, yağmur sularının toplandığı çevreci bir Pazar kazandırıyoruz. Selimpaşa Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanı; içerisinde düğünlerin, iftarların ve sosyal faaliyetlerin yapılabileceği kapsamlı bir alan olarak tasarlandı. Kapalı pazarımızın Selimpaşa’ya ekonomik ve sosyal açıdan değer katacağını düşünüyorum. Açılışımıza ve hemen ardından gerçekleştireceğimiz iftar programımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.