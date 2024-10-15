Selimpaşa'da 22 Yıldır Kullanılamayan Ana Cadde Yeniden Hayata Geçirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa 201. Cadde’deki asfaltlama çalışmalarının tamamlanma aşamasını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Sevgili çalışma arkadaşlarımla Selimpaşa Yoğurthane bölgesindeyiz. 201. Caddedeyiz; ana cadde olarak kullanılan ve yaklaşık 22 yıldır atıl durumda olan bu caddeye ekiplerimizle birlikte sıcak asfalt serimini gerçekleştirdik ve modern bir görünüme kavuşturduk" dedi.

“Silivri’mizin her mahallesinde ulaşılamayan yol bırakmayacağız”

Silivri’deki hizmet kalitesini artırmak için çalışmalara devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bundan sonra, söz verdiğimiz gibi, Silivri’mizin her mahallesinde hiçbir şekilde ulaşılamayan yol bırakmayacağız, ulaşılmayan cadde bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt serimi öncesinde zemine 804 ton plentmiks temel (PMT) malzeme serimi gerçekleştirildi. 500 metre uzunluğundaki yola toplamda 970 ton asfalt dökümü yapıldığı belirtildi.