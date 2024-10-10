Selimpaşa'da Asfalt Serim Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Silivri Belediyesi’nin Selimpaşa Mahallesi 201. Cadde'de yürüttüğü asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ekiplerden yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. Başkan Balcıoğlu, sürücü ve yayaların güvenliği için titizlikle sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

“Bu önemli ulaşım noktasındaki asfalt yenileme çalışmalarımız sayesinde bölgedeki ulaşım kalitesi gözle görülür şekilde artacak. Halkımıza daha güvenli ve konforlu yollar sunmayı amaçlıyoruz,” diyen Balcıoğlu, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede caddeyi trafiğe açmayı planladıklarını ifade etti.