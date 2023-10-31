Selimpaşa'da çöp ev skandalı: Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!

Selimpaşa'da oturanların koku nedeniyle şikâyet ettiği bir evden, belediye temizlik ekiplerince 4 kamyon çöp çıktı.

Selimpaşa'da çöp ev skandalı: Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Dayanılmaz koku ve böcek istilasından mustarip vatandaşlar Silivri Belediyesi’ne başvuruda bulunarak sorunun çözümü yolunda harekete geçilmesini istediler. Selimpaşa mahallesi 1022 Sokak üzerinde bulunan ikametgaha gelen Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hayrete düştü. 5 kişinin yaşadığı öğrenilen ikametgâhtan 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman