Selimpaşa'da Coşkulu Festival Konuşması: 'Atatürk Diyeceğiz, Gururla Cumhuriyet Diyeceğiz!'

Silivri’nin Kalbi Selimpaşa’da Atıyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin açılışında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa’nın kültürel zenginliğine ve üretim gücüne dikkat çekerken, coğrafi işaret çalışmaları süren Topatan Kavunu ve Bamya'nın ilçeye katacağı değeri vurguladı.

“Belediyeciliği Vicdanla Yapıyoruz”

Festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, kültüre ve toprağa sahip çıkma iradesi olduğunu dile getiren Balcıoğlu, “Biz belediyeciliği sadece bina yapmak değil, insanın yanında olmak olarak görüyoruz,” dedi. Göreve geldiklerinden bu yana Selimpaşa’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı: Taziye evi, huzurevi projesi, sağlık ocağı, emekli lokali ve restore edilen tarihi çeşmeler bunlar arasında yer aldı.

Alt Yapı ve Ulaşımda Tarihi Adımlar

Yıllardır kronik sorun olan Koca Dere’nin ıslahının tamamlandığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan katlı kavşakla E-5 trafik sorununun çözüldüğünü söyleyen Balcıoğlu, Selimpaşa’nın artık daha güvenli ve yaşanabilir olduğunu belirtti.

“Üretimin Yanındayız, Betonun Değil”

Tarımı bir yaşam biçimi olarak gördüklerini ifade eden Balcıoğlu, “Toprağın ve emeğin tarafındayız. Bu ürünler sadece sofraya değil, kimliğimize de lezzet katıyor,” diyerek üreticiye destek mesajı verdi.

“Atatürk Diyeceğiz, Cumhuriyet Diyeceğiz!”

Konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yapan Balcıoğlu, “Bu millete efendilik yok, hizmet vardır. Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetin ışığında yürüyoruz,” dedi. Gençlere hitaben, “Daha yeni başlıyoruz,” sözleriyle gelecek vizyonunu paylaştı.