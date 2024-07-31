Selimpaşa'da Festival Coşkusu: 12. Topatan Kavunu ve Bamya Festivali Başlıyor

Kavun ve Bamya Yarışması Saat 17:00’da Başlayacak

Festivalin ilk etkinliği olan Kavun ve Bamya Yarışması, saat 17:00’da Selimpaşa Belediye Çay Bahçesi’nde düzenlenecek. Yöresel ürünlerin lezzetini en iyi yansıtan üreticilerin ödüllendirileceği bu yarışma, Selimpaşa’nın tarımsal zenginliğini gözler önüne serecek.

Ekin Uzunlar Konseri ile Eğlence Doruğa Çıkacak

Festivalin en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri de, saat 20:30’da Selimpaşa Limanı’nda sahne alacak olan Ekin Uzunlar konseri olacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu katılımcılara doyasıya yaşatacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı açıklamada tüm Silivri halkını ve çevre ilçelerden gelen misafirleri bu özel etkinliğe davet etti. Başkan Balcıoğlu, "Topatan kavunumuz ve bamyamız gibi yöresel değerlerimizi ön plana çıkardığımız bu festivali, hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel günde aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival Programı:

Kavun ve Bamya Yarışması: 17:00, Selimpaşa Belediye Çay Bahçesi

Ekin Uzunlar Konseri ve Sahne Programları: 20:30, Selimpaşa Limanı