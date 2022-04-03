Selimpaşa'da işlem tamam: 3-1

Amatör 1.Küme 1.Grupta oynanan maçta Selimpaşa ev sahibi olarak çıktığı maçta Karacaköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ağırlığını koydu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.04.2022 22:23
  • Güncelleme: 03.04.2022 22:23
Selimpaşa'da işlem tamam: 3-1
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 4. Dakikada Göktuğ Karabina’nın attığı golle 1-0 ne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne olurken özellikle son dakikalarda gol yağmuru yaşandı. Ev sahibi Selimpaşa 84. oakikada Kubilay Aday ile bir gol daha bularak 2-0 öne geçti. Konuk Karacaköy 85’te Erdeniz Akgül’le farkı bire indirerek umutlandı: 2-1. Maçta son sözü 90. oakikada ev sahibi ekip adına Hasan Kalay söyledi: 3-1. Bu sonuçla 7 puana yükselen Selimpaşa zirvedeki yerini sağlamlaştırırken 3 puanda kalan Karacaköy zirve yarışında ağır bir darbe yedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Özgür ve Pınar evlilik yolunda ilk adımlarını attı

Özgür ve Pınar evlilik yolunda ilk adımlarını attı

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak