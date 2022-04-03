Selimpaşa'da işlem tamam: 3-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 4. Dakikada Göktuğ Karabina’nın attığı golle 1-0 ne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne olurken özellikle son dakikalarda gol yağmuru yaşandı. Ev sahibi Selimpaşa 84. oakikada Kubilay Aday ile bir gol daha bularak 2-0 öne geçti. Konuk Karacaköy 85’te Erdeniz Akgül’le farkı bire indirerek umutlandı: 2-1. Maçta son sözü 90. oakikada ev sahibi ekip adına Hasan Kalay söyledi: 3-1. Bu sonuçla 7 puana yükselen Selimpaşa zirvedeki yerini sağlamlaştırırken 3 puanda kalan Karacaköy zirve yarışında ağır bir darbe yedi.